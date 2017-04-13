Сводные данные АТО: за сутки в результате обстрелов возле Авдеевки 1 украинский военный погиб, 2 - получили ранения

13.04.2017, 14:52

На Луганском направлении основная боевая активность врага за прошедшие сутки наблюдалась в Попаснянском районе, где оккупант открывал огонь в направлении наших позиций 7 раз. Единожды, используя стрелковое оружие, он обстрелял силы АТО еще до рассвета. Остальные вражеские обстрелы пришлись на вторую половину суток. Один из них был минометным - после 22 часов боевики выпустили 3 мины по нашим позициям в Новоалександровке. Также в Троицком состоялся один снайперский обстрел со стороны противника уже после захода солнца.

По данным, которые обнародовал сегодня на ежедневном брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник, на остальной линии фронта Луганского направления было абсолютно спокойно за исключением Крымского, где сразу после полуночи противник провел получасовой обстрел сил АТО из вооружения на БМП.

На Донецком направлении НВФ проявляли активность во всех ключевых районах противостояния: на Светлодарской дуге, в Зайцево, вблизи Донецкого аэропорта и в Авдеевке с ее окрестностями. Впрочем горячее всего остается именно в районе последней, где боевики обстреливали украинские рубежи обороны практически круглосуточно.

Из арсенала противник продолжил активно использовать стрелковое оружие, включая снайперское, гранатометы различных систем, БМП, а также эпизодически - минометы. В частности, вчера враг выпустил более 20 мин по позиции "Шахта Бутовка".

Всего за минувшие сутки на Донецком направлении произошло 18 вражеских обстрелов, из которых три минометных зафиксированы в районе Авдеевки.

На Мариупольском направлении ситуация сохраняется практически неизменной - львиная доля случаев нарушения перемирия со стороны противника традиционно приходится на юг направления - участок фронта Павлополь - Широкино. Здесь противник продолжает активно применять бронетехнику, открывает огонь из пулеметов и гранатометов в течение всех суток, периодически применяет минометы. В частности, в Гнутово и Водяном вчера боевики выпустили суммарно около 30 мин. В Марьинском районе враг был активен только в Марьинке - где днем открывал огонь из легкого вооружения, а вечером провел 2 краткосрочных минометных обстрела. Вблизи Докучаевска было спокойно в течение всех суток.

Всего вчера на Мариупольском направлении произошло 35 вражеских обстрелов, в том числе 5 - минометных.

За минувшие сутки в результате боевых действий 1 украинский военный погиб, двое получили ранения. Все потери понесли Вооруженные Силы Украины во время вражеских обстрелов наших позиций в районе Авдеевки.

Инф. Информационно-аналитического центра СНБО Украины.