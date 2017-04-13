Гройсман призывает местные власти обеспечить масштабное информирование населения о программе "Доступные лекарства"

13.04.2017, 15:02

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призывает местные власти обеспечить масштабное информирование населения о правительственной программе "Доступные лекарства", которая предусматривает выделение бесплатных лекарств против сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и бронхиальной астмы, чтобы максимально обеспечить украинцев бесплатными лекарствами. Об этом он заявил во время селекторного совещания по вопросам здравоохранения с председателями областных государственных администраций, проведенного в рамках рабочей поездки в Кропивницкий.

"Сегодня у нас есть вся нормативная база, средства для того, чтобы людей, которые требуют постоянного лечения, обеспечить необходимыми лекарствами для качественного лечения болезней (по программе "Доступные лекарства"). Важный элемент - каким образом в регионах будут реализованы программы. Лекарства, их доступность имеет чрезвычайно важное значение. На местах важно предоставить необходимую информацию и обеспечить доступность этой программы", - подчеркнул премьер-министр.

Он отметил, что не все люди знают о правительственной программе и имеют к ней доступ, потому что недостаточно проинформированы. Об этом, подчеркнул Владимир Гройсман, свидетельствует его визит в аптеку в Кропивницком. В связи с этим глава правительства отметил: "Главная задача сегодня - максимально расширить действие этой программы и донести информацию о правительственной программе по выделению бесплатных лекарств до жителей городов, сел, поселков по всей стране, по каждому региону, чтобы люди могли воспользоваться новыми возможностями".

Премьер-министр напомнил, что на эту программу правительство предусмотрело 500 млн. грн. и в случае необходимости готово найти дополнительный ресурс.

Инф. Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.