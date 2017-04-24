Минэкологии: Система мониторинга выбросов парниковых газов может быть создана в Украине к 2018 году

24.04.2017, 18:32

Система мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов может быть создана в Украине к 2018 году, после чего, не ранее чем через два года, будет запущена внутренняя система торговли квотами на выбросы, создание которой предусмотрено Соглашением об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Об этом на пресс-конференции сообщил замминистра экологии и природных ресурсов по вопросам евроинтеграции Николай Кузьо.

В свою очередь, министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак отметил важность поэтапного внедрения данных систем.

"Тот опыт, который показывают наши соседи, говорит о том, что Украина сегодня еще не готова к внедрению системы торговли. Мы решили начать с системы мониторинга, отчетности и верификации, как первый этап с последующим применением системы торговли, - сказал Семерак. - Система торговли может стать мощным инструментом развития и изменения экономики, точно также она может не сработать и остаться мыльным пузырем. Не хочется, чтобы произошел второй сценарий, хочется использовать этот мощный инструмент эффективно".

Создание и внедрение внутренней системы торговли квотами на выбросы парниковых газов предусмотрено Соглашением об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Целью создания данной системы является сокращение выбросов парниковых газов при наименьших возможных потерях, а также стимулирование модернизации экономики.

Наибольшая региональная система торговли квотами на выбросы действует в странах ЕС с 2005 года. Всего (по состоянию на 2016 год) она функционирует в 35 странах, 13 штатах или провинциях, семи городах, где в суме создается 40% мирового ВВП.

Необходимой предпосылкой для внедрения торговли квотами на выбросы является создание в Украине системы мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов. Об этом сообщает УНИАН.