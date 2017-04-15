В Киеве прошла акция за цирк без животных

15.04.2017, 16:40

В Киеве прошла акция протеста против использования животных в цирковых представлениях. Организатор митинга - зоозащитная инициатива UAnimals.

На акцию пришли несколько сотен людей. Они считают, что в цирке "ужасные условия содержания". Также аргументами за запрет использования животных является негуманность, угроза для людей и детской психики.

Верховная Рада планирует ввести уголовную ответственность за жестокое обращение с животными. За проект изменений в некоторые законы по поводу гуманного отношения к животным 5119-1 в первом чтении проголосовали 243 депутата.

Уголовный кодекс предлагается дополнить положением о том, что за издевательство над животными человек может быть арестован на срок до шести месяцев.

За издевательство над животными в присутствии детей предлагается наказывать лишением свободы на срок от трех до пяти лет. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.