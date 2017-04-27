Тринадцать концернов призвали Трампа не выходить из Парижского соглашения по климату

27.04.2017, 10:19

Тринадцать крупных предприятий, в том числе американские концерны Google, Microsoft и Walmart, призвали президента США Дональда Трампа не отказываться от участия в Парижском соглашении по климату.

Это соглашение увеличивает конкурентные преимущества, способствует экономическому росту и увеличению рабочих мест, говорится в соответствующем письме Трампу, обнародованном в среду, 26 апреля.

Авторы послания отмечают, что американские компании занимают хорошие позиции для того, чтобы завоевать рынки возобновляемой энергии, и выход США из Парижского соглашения может отрезать их от этого развивающегося сектора.

Среди участников обращения - нефтяные гиганты BP и Shell, химический концерн DuPont, крупнейший ритейлер в мире Walmart, технологические концерны Google, Intel и Microsoft, производитель продуктов питания и косметики Unilever.

Американский нефтяной гигант ExxonMobil ранее решительно выступил против отказа от соглашения по климату. Подобным образом высказался и бывший глава концерна, нынешний госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Министр энергетики США Рик Перри тоже выступил против выхода страны из глобального договора по климату. Выступая 25 апреля на конференции в Нью- Йорке, он заявил, что посоветует главе Белого дома не выходить из соглашения, но возобновить переговоры об участии в нем. Об этом сообщает Deutsche Welle.