В Кремле оправдали грубость российского дипломата в Совбезе ООН

13.04.2017, 15:08

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что не считает оскорбительным тон выступления российского дипломата Владимира Сафронкова на заседании Совета безопасности ООН 12 апреля.

По словам Пескова, "проявление мягкотелости" в острых дискуссиях чревато плачевными последствиями в будущем.

Вечером 12 апреля в интернете появилась видеозапись выступления заместителя постоянного представителя России Сафронкова на заседании Совбеза ООН. Сафронков обращается к своему британскому коллеге на "ты" и требует "не отводить глаза".

Поводом для выступления российского дипломата стали слова представителя Великобритании Мэттью Райкрофта о том, что Москва злоупотребляет правом вето и поддерживает применение химического оружия в Сирии.

На заседании СБ ООН дипломаты рассматривали проект резолюции по расследованию химической атаки в Сирии 4 апреля. Жертвами атаки стали более 80 человек. Об этом сообщает "Радио Свобода".