Глава МИД Украины сообщил, что знает о первых непубличных результатах визита госсекретаря США в Москву

13.04.2017, 15:41

Украине известны первые непубличные результаты визита секретаря государственного департамента США Рекса Тиллерсона в Москву. Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин.

"Во-первых, будем сейчас разговаривать с государственным секретарем Соединенных Штатов. Он с нами советовался, когда строил свою позицию. Вы знаете информацию о звонке. Я считаю, что его визит очень четко продемонстрировал не только в смысле заявлений, но в смысле той логики, что он преподносил во время пресс-конференции. Я знаю первые результаты визита также непубличные, но не буду говорить обо всем", - сказал Климкин.

"Но наш совместный тезис со всеми нашими друзьями и партнерами о том, что с Россией нельзя в принципе ни сотрудничать, ни вообще разговаривать на основе никакого доверия, во время визита однозначно был подтвержден", - отметил министр.

Климкин добавил, что проведет телефонный разговор "с американской стороной".

11 апреля сообщалось, что перед поездкой в Москву Тиллерсон поговорил с Президентом Петром Порошенко. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.

