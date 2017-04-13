13.04.2017, 15:51

Разработанная правительством пенсионная реформа предусматривает повышение пенсий 9 млн. пенсионеров и полностью отвечает интересам украинских пенсионеров. Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил во время селекторного совещания по вопросам здравоохранения с председателями областных государственных администраций в Кропивницком.

"Правительство подготовило (проект реформы), завершаем техническую работу. Что это нам даст? Мы обеспечим в этом году перерасчет пенсий 9 млн. пенсионеров из 12 млн. Мы обеспечим обновление пенсий от 200 грн. в месяц до 1 тыс. грн. в месяц для более чем 5 млн. пенсионеров", - подчеркнул глава правительства.

Кроме того, правительство в случае поддержки пенсионной реформы парламентом отменит с 1 октября налогообложение пенсий для работающих пенсионеров.

Отдельно Владимир Гройсман подчеркнул: пенсионная реформа не предусматривает повышения пенсионного возраста.

"Я хотел бы, чтобы доносили на места, что эта наша инициатива - абсолютно в интересах украинских пенсионеров", - обратился премьер-министр к местным руководителям.

Инф. Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.