Госпогранслужба Украины предупреждает о провокациях ФСБ РФ

13.04.2017, 16:31

Государственная пограничная служба предостерегает граждан Украины, которые в силу обстоятельств вынуждены часто пересекать границу с Россией, о возможных провокациях со стороны силовиков РФ. Об этом говорится в сообщении ГПСУ на сайте ведомства.

"По имеющимся данным, сотрудники ФСБ РФ совместно с пограничниками региональных пограничных управлений ПС ФСБ РФ, под видом проверки службы пограничных и таможенных нарядов в российских пунктах пропуска, периодически совершают провокации в отношении граждан Украины, - сообщил на брифинге помощник председателя Государственной пограничной службы Украины - пресс-секретарь Олег Слободян.

Отмечалось, что используя административное влияние, давление и угрозы, российские силовики заставляют граждан Украины перемещать через границу т. н. "учебные закладки" в виде гранат, боеприпасов и тому подобное, которые им предоставляются уже на территории РФ перед российским пунктом пропуска.

Олег Слободян добавил, что подобные действия российских спецслужб, расцениваются как предпосылки к провокациям. "Они могут привести к созданию конфликтных ситуаций на украинско-российской границе в виде срежиссированным задержаниям российскими силовиками граждан Украины, якобы, за попытки ввоза в РФ запрещенных предметов, в т. ч. оружия и боеприпасов", - отметил он. Об этом сообщает УНИАН.