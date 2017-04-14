Сводка штаба АТО: за сутки зафиксировано 65 обстрелов позиций ВСУ, 2 украинских военных получили ранения

14.04.2017, 09:18

Ситуация в районе проведения АТО остается напряженной. Несмотря на достигнутые договоренности трехсторонней группы в Минске об установлении режима "тишины", российско-оккупационные войска продолжают вооруженные провокации против наших войск. За минувшие сутки зафиксировано 65 обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. Двое украинских защитников получили ранения. Такую информацию обнародовал сегодня, 14 апреля, утром спикер пресс-центра штаба Антитеррористической операции подполковник Ярослав Чепурной.

Центром огневого противостояния продолжает оставаться Приморское направление. Так, в районе Водяного, по нашим воинам враг бил из 122 мм артиллерийских систем, минометов калибра 120 мм, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов. Мужественных защитников Широкино накрывал огнем из 120 мм минометов, вооружения БМП, зенитных установок ЗУ-23-2, гранатометов и стрелкового оружия. Из минометов калибра 120 мм и стрелкового оружия противник открывал огонь по морским пехотинцам вблизи Гнутово. Минометы калибра 82 мм, противотанковые гранатометы применил в районе Талаковки. Из гранатометов различных систем бил по нашим позициям вблизи Павлополя, Марьинки и Красногоровки. Из пулеметов больших калибров пытался попасть в наших защитников под Чермалыком, Гранитным и Марьинкой. Из стрелкового оружия обстрелял защитников Старогнатовки. Вражеские снайперы активно действовали в районе Водяного, Талаковки, Павлополя и Новотроицкого.

На Донецком направлении по нашим позициям вблизи Авдеевки враг открывал огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Защитников Луганского обстреливал из минометов калибра 82 мм. По защитникам Опытного применял противотанковый ракетный комплекс, 82 мм минометы, гранатометы и вооружение БМП. Из гранатометов различных систем обстреливал позиции вблизи Невельского. Зенитные установки ЗУ-23-2, гранатометы и пулеметы больших калибров применил в районе Каменки. Из стрелкового оружия и пулеметов крупного калибра открывал огонь по защитникам шахты "Бутовка".

На Луганском направлении из гранатометов различных систем враг бил по защитникам Новоалександровки и Катериновки.

Инф. Информационно-аналитического центра СНБО Украины.