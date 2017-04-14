ИС: На Донецком направлении отмечается переброска подразделений ВС РФ на позиции вдоль линии разграничения

14.04.2017, 09:36

По оперативным данным группы "Информационное Сопротивление", в зоне АТО на Донбассе наблюдается активная перегруппировка российско-террористических войск на участке Горловка - Ясиноватая, Петровский район Донецка - Докучаевск и в районе севернее Пикузы (быв. Коминтерново). Наблюдается активное дооборудование в инженерном отношении оккупантами позиций во втором эшелоне и ряде отсечных позиций. При этом на отдельных участках противник продолжает наращивать интенсивность обстрелов.

На приморском направлении - продолжаются активные обстрелы позиций сил АТО на участке Павлополь - Широкино с применением 120-мм и 82-мм миномётов, станковых гранатомётов (АГС и СПГ), эпизодически ЗУ-23-2, неоднократно фиксировалась работа одиночных БМП-2 с замаскированных позиций (район севернее Широкино, юго-восточнее Водяного и восточнее Талаковки). В районе Водяного противник применил 122-мм артиллерию (работала батарея гаубиц Д- 30).

В районе Докучаевска - несколько обстрелов из 82-мм миномётов позиций ВСУ у Тарамчука и Берёзового, а также юго-западнее данного н.п. на отвалах с одновременным применением пулемётов.

В районе Марьинки и Красногоровки - "традиционные" обстрелы со стороны оккупантов с Трудовских и Александровки из 82-мм миномётов, станковых гранатомётов и ЗУ-23-2.

От Песок до Каменки - перманентные обстрелы, основные "эпицентры" - участок от Кольцевой дороги до шахты "Бутовка" и южнее, а также район Авдеевки (включая "промзону", старую Авдеевку и частично Царскую охоту). 120-мм и 82- мм миномёты, 122-мм ствольная артиллерия по "Бутовке" и "промзоне", Пески - пулемёты и снайперы, у Опытного со стороны Спартака - пара БМП-2 оккупантов, ещё одна БМП при поддержке 82-мм миномётов вела огонь по передовым позициям ВСУ юго-восточнее Каменки, стрелковое оружие - севернее ДФС. По всему участку стрелковое вооружение.

Район Майорска и Жованка - Зайцево - со стороны противника крупнокалиберные пулемёты и станковые гранатомёты (в основном АГС, но неоднократно - и СПГ).

Светлодарская дуга - со стороны боевиков пулемёты и станковые гранатомёты, т.ж. снайперы на участке Лозовое - Рассадки, а также восточнее Троицкого, несколько разрывов 120-мм мин (короткими сериями по 3-4 ед. со сменой позиций).

Стрелковое оружие, 82-мм миномёты, АГС-ы - от Новозвановки до Катериновки. Аналогично с одновременным использованием 120-мм миномётов - по опорным пукнтам сил АТО вдоль Бахмутской трассы, район от Новотошковки до Сокольников. Район Жёлтого и Мироновки - стрелковое оружие, несколько ВОГ из АГС-а.

Во "2-м АК ЛНР" Стахановская группировка оккупантов усиленно накапливает артиллерийские боеприпасы. Ежесуточно с южного направления по 5-6 Уралов с ящиками с боеприпасами перебрасываются на Алчевск и Перевальск через Белое (иногда затентованные, иногда нет).

На полигоне в районе Тореза оккупанты ведут интенсивную подготовку механиков-водителей танков Т-72. На сегодняшний день идет обкатка до 30 чел. По информации сети группы ИС, данная партия механиков-водителей будет отправлена на доукомплектование дополнительных танковых рот в танковых батальонах омсбр "1-го АК ДНР" (с переходом их с 3-х ротной на 4-ротную оргштатную структуру), при этом данные специалисты готовятся для запланированной партии танков, которая на протяжении ближайшей недели прибудет из РФ. Командиры танков и наводчики для новых экипажей готовятся в районе Моспино, и прибудут на полигон под Торезом на заключительном этапе подготовки для проведения боевого слаживания экипажей.

На протяжении последних дней в г. Донецк регулярно наблюдается активное передвижение по городу колонн военной техники (до 20 единиц в каждой колонне, тентованные автомобили со знаками в виде круга в середине цифра "1" красного цвета). Данные колонны передвигаются в сопровождении легкового автотранспорта с проблесковыми маячками.

В подразделениях "1-го АК ДНР" на ряде направлений (Горловка, Докучаевск, Новоазовский р-н) отмечается внеплановая замена российских военных советников и инструкторов. В ряде подразделений замена проведена на 100% за счет офицеров ВС РФ, прибывших из России. Офицеры, которых сменили, отправляются назад в Россию. В то же время, в конце 2016 г. данным российским офицерам было сообщено о том, что сроки их пребывания на Донбассе продлятся минимум до конца 2017 г. Причина экстренной замены советников и инструкторов на данный момент неизвестна.

В течение последней недели отмечается переброска подразделений ВС РФ (личный состав и бронетехника) через н. п. Амвросиевка на Донецкое направление. За счет данной техники и военнослужащих осуществляется доукомплетование подразделений "1-го АК ДНР", которые располагаются вдоль линии разграничения.

По полученным данным, согласно распоряжению командования Центра территориальных войск ЮВО ВС РФ, подразделения "1-го АК" должны быть до конца апреля с. г. укомплектованы на 100%. В связи с этим в оккупированных районах Донецкой обл. по указанию российских кураторов проводится социологическое исследование, направленное на установление основных мотивационных факторов для представителей местного населения при вступлении на "военную службу" в "ДНР". Одновременно оккупанты проводят активную приписную кампанию среди населения мужского пола в ряде н. п., находящихся под контролем "ДНР", с целью постановки жителей "на воинский учет". К данным мероприятиям активно привлекаются "правоохранители ДНР". Фиксируются случаи угроз открытия уголовных дел за отказ от регистрации на "воинском учёте". Также отмечается постановка на учет в "военкоматах ДНР" автотранспортных средств на "национализированных" предприятиях.

Руководство "ДНР" отдало указание об усилении контроля и фильтрационных мероприятий на КПВВ со своей стороны "в связи с опасностью проникновения украинских диверсантов перед и в ходе пасхальных праздников с целью диверсий и акций саботажа в общественных местах". Одновременно, после проведенного совещания с представителями руководства "МВД" и "МО ДНР", было отклонено предложение "МГБ ДНР" о введении "особого режима" работы КПВВ в предпраздничные и праздничные дни. Об этом сообщает "Информационное Сопротивление".