США сбросили крупнейшую в своем арсенале неядерную бомбу на позиции ИГ в Афганистане

14.04.2017, 09:40

США сбросили крупнейшую в своем арсенале неядерную бомбу на позиции боевиков "Исламского государства" в Афганистане, сообщили в Пентагоне.

Бомба GBU-43 длиной девять метров и весом почти 10 тонн, известная как "мать всех бомб", была впервые протестирована в 2003 году и ранее в боевых условиях не применялась.

Ее сбросили на комплекс туннелей, используемых боевиками экстремистской организации "Исламское государство" в районе Ачин в провинции Нангахар недалеко от границы с Пакистаном.

Как сказал командующий американскими войсками в Афганистане генерал Джон Николсон, "джихадистские группировки несут потери, и ради того, чтобы отстоять свои позиции, они используют самодельные взрывные устройства, бункеры и туннели".

"Это самый подходящий боеприпас для уничтожения преград и поддержания темпов нашего наступления", - заявил американский генерал. Об этом сообщает ВВС.