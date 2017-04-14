Состоялось заседание Межправительственной украинско-грузинской комиссии по вопросам экономического сотрудничества

14.04.2017, 10:11

Под сопредседательством вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванны Климпуш-Цинцадзе и вице-премьер-министра, министра энергетики Грузии Кахи Каладзе состоялось 9-е заседание Межправительственной украинско-грузинской комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

Во время заседания Стороны рассмотрели текущее состояние двусторонней торговли, обсудили улучшение условий для торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Также речь шла о сотрудничестве в сфере агропромышленного и топливно-энергетического комплекса, транспорта и туризма, образования, науки, молодежной политики, физической культуры и спорта, здравоохранения, защиты прав интеллектуальной собственности в сфере технического регулирования, стандартизации, метрологии и метрологической деятельности.

Отдельное внимание было уделено европейским и евроатлантическим устремлениям наших государств.

"Мы договорились значительно активизировать наше взаимодействие в торговой и экономической плоскостях. Речь идет не только о дальнейшем развитии режима свободной торговли между Украиной и Грузией, но и об углублении отношений в аграрном секторе и сфере рыболовства, - сказала Иванна Климпуш-Цинцадзе. - Мы договорились еще на этапе присоединения наших государств к Конвенции Пан-Евро-Мед начать экспертную дискуссию относительно будущих путей расширения возможностей для украинского и грузинского экспорта в рамках данного инструмента регионального сотрудничества".

Важным элементом сотрудничества с Грузией в энергетической сфере является реализация проекта Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора (ЕАНТК) для создания нового маршрута транспортировки нефти из Каспийского региона на рынки ЕС трубопроводным транспортом территорией Украины и Грузии. Для реализации проекта было создано Международное трубопроводное предприятие (МТП) "Сарматиа" с участием государственных нефтяных и нефтетранспортных компаний Украины, Грузии, Польши, Азербайджана и Литвы.

"Мы договорились продолжить сотрудничество по развитию международного транспортного коридора Балтийское море - Черное море - Каспийское море и обсудить более детально нормативно-правовые, технические и технологические аспекты данного сотрудничества в рамках Транспортной недели в период 1-3 июня в Одессе", - отметила вице-премьер.

Учитывая российскую агрессию на востоке Украины, крайне актуальным является также украинско-грузинское сотрудничество в вопросах медико-психологической реабилитации участников АТО согласно современных принципов реабилитационной медицины и международных стандартов.

Вице-премьер-министр, министр энергетики Грузии Каха Каладзе приветствовал возобновление работы Комиссии, предыдущее заседание которой состоялось в 2013 году. "Продолжение работы Комиссии будет способствовать углублению украинско-грузинского сотрудничества не только на уровне государственных учреждений, но и на уровне представителей частного сектора", - сказал Каха Каладзе.

Стороны договорились провести 10-е заседание Межправительственной украинско-грузинской комиссии по вопросам экономического сотрудничества в 2018 году в Грузии.

Инф. пресс-службы вице-премьер-министра Украины.