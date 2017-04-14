Минобороны: С начала АТО государственными наградами Украины награждены более 13 тысяч военнослужащих и работников ВСУ

14.04.2017, 13:46

За прошедшую неделю более 150 военнослужащих Вооруженных сил Украины получили государственные награды. "Отличиями и ценными подарками Министерства обороны Украины награждены 384 военнослужащих и работника Вооруженных сил Украины. Около 600 участников АТО получили статус участника боевых действий", - рассказал спикер Министерства обороны Украины полковник Максим Праута во время пресс-брифинга в Украинском кризисном медиа-центре.

С начала АТО государственными наградами Украины наградили более 13 тысяч военнослужащих и работников ВСУ, отличия Министерства обороны - 38622 человека. Статус участника боевых действий получили 199114 участников АТО.

Военные саперы в районе АТО за неделю очистили от мин почти 62 гектара местности и обезвредили 741 взрывоопасный предмет. "С начала антитеррористической операции инженерно-саперные подразделения Вооруженных сил Украины обезвредили около 147 тысяч 800 минно-взрывных устройств и очистили от взрывоопасных предметов почти 2 тысячи 927 гектаров территории в Донецкой и Луганской областях", - рассказал полковник Праута. Об этом сообщает Украинский кризисный медиа-центр.