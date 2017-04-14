Матвиенко предлагает увековечить принятие Крыма в состав Российской империи

14.04.2017, 13:53

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и группа представителей верхней палаты российского парламента предлагают установить 19 апреля памятной датой - днем принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи.

8 апреля 1783 года (по старому стилю) Екатерина II подписала манифест о принятии Крыма в состав России. Соответствующий законопроект направлен в Госдуму.

Крым находился в составе Российской империи, затем - до 1991 года - СССР. После распада Советского Союза полуостров был частью независимой Украины. В марте 2014 года Крым был аннексирован Россией. Большинство стран мира аннексию не признают. Об этом сообщает "Радио Свобода".