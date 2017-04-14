Зубко: Сотрудничество с международными антикоррупционными агентствами позволит убрать коррупционные риски в строительстве

14.04.2017, 16:49

Подписание Меморандума с Международной межправительственной организацией по развитию права (IDLO) дает возможность построить сотрудничество между украинскими и международными антикоррупционными агентствами, которые работают в системе права. Именно плодотворное сотрудничество позволит убрать из законодательства коррупционные риски, которые в первую очередь мешают успешному ведению строительного бизнеса в Украине.

Об этом заявил во время подписания Меморандума о сотрудничестве Минрегиона с Международной межправительственной организацией по развитию права (IDLO) вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

"Сегодня мы настроены на продуктивную работу в направлении государственно- строительных норм. Мы должны рассмотреть новые ГСН и пересмотреть уже принятые, чтобы убрать препятствия, которые сегодня не позволяют активно продвигать строительный бизнес в Украине", - подчеркнул Геннадий Зубко.

Вице-премьер сообщил, что на правительстве был принят законопроект о декоммунизации в сфере законодательства, который даст возможность разработать и профинансировать разработку новых ГСН и пересмотреть принятые.

"Это знаковое событие для строительной отрасли, и наши профильные институты, которые приложили много усилий для разработки новых ГСН, также будут привлечены к этой работе. Нам важен не только вопрос публичности, но и системный антикоррупционный подход в нормативных актах Минрегиона и ГСН. Мы должны пересмотреть 27 ГСН, которые мы поставили в план на этот и следующий год, чтобы их подготовить", - отметил Геннадий Зубко.

От Международной организации по развитию права (IDLO) Меморандум подписан генеральным директором Ирэн Кхан.

Инф. пресс-службы вице-премьер-министра Украины.