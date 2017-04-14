Кубив провел встречу с членами Европейской бизнес-ассоциации

14.04.2017, 16:52

14 апреля вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив вместе со всеми заместителями - Максимом Нефедовым, Наталией Мыкольской, Михаилом Титарчуком и Юрием Бровченко - встретился с членами Европейской бизнес-ассоциации.

Во вступительном слове Степан Кубив отчитался о результатах работы правительства и Министерства экономического развития и торговли Украины за год, в частности о работе по дерегуляции, улучшению бизнес-климата, об экономических предпосылках ведения бизнеса.

"Мы прилагаем максимум усилий для того, чтобы 2017 год стал годом роста всех секторов экономики - от торговли до строительства. Мы понимаем, что бизнес является движущей силой этого роста и работаем над облегчением условий ведения бизнеса в Украине", - отметил Степан Кубив.

Он подчеркнул, что правительство инициировало такое важное для бизнеса решение, как запуск с 1 апреля электронного реестра возмещения НДС, что будет способствовать к преодолению коррупции и позитивным изменениям в работе предприятий.

Степан Кубив также добавил, что именно в 2016 году 30% плановых проверок проведено органами государственного надзора (контроля) комплексно, более чем на 16% уменьшено количество контактов органов контроля и бизнеса.

"Вы знаете также, что в ноябре мы приняли в парламенте революционные законы относительно реформы государственного надзора (контроля). Хочу вам отчитаться - сегодня мы готовы представить на рассмотрение Кабинета Министров 7 проектов постановлений, определяющих механизмы проверок и возможности для Государственной регуляторной службы и Минэкономразвития защитить бизнес от злоупотреблений", - отметил Степан Кубив.

По его словам, воплощение многих реформ вызывает сопротивление определенных политических сил и не является простым. В частности, реформа ГФС, ликвидация налоговой милиции и создание единой Службы финансовых расследований, которая должна обеспечить эффективное расследование финансовых преступлений по всей стране с целью уничтожения коррупции в этой сфере и экономию государственных средств, которые выделяются на содержание чиновников.

Говорили также о реформе дерегуляции, улучшении позиции Украины в рейтинге Doing Business, расширении торговых возможностей для украинских экспортеров, улучшении возможностей для создания цепочек добавленной стоимости украинской продукции и другие вопросы.

Присутствующие члены ЕВА имели возможность задать вопросы Степану Кубиву и его заместителям и обсудить системные вопросы бизнеса к власти и улучшения взаимодействия и диалога.

Европейская бизнес-ассоциация (EBA) - организация международного бизнеса в Украине, которая объединяет более 900 европейских, украинских и международных компаний и оказывает системную поддержку бизнесу по вопросам их деятельности, проводит обобщение системных проблем деятельности в Украине и посредничество между бизнесом и властью.

Инф. Министерства экономического развития и торговли Украины.