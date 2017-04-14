ОБСЕ: Количество обстрелов в зоне АТО снизилось на 17% по сравнению с прошлой неделей

14.04.2017, 16:57

Количество нарушений режима тишины в зоне боевых действий на Донбассе снизилось на 17% по сравнению с прошлой неделей. "К востоку и северо-востоку от Мариуполя СММ ОБСЕ зафиксировала снижение количества обстрелов на 40%. Стоит отметить, что в этом районе мы не зафиксировали применения оружия, запрещенного Минскими договоренностями. К юго-востоку и востоку от Светлодарска, количество нарушений режима тишины снизилось на 20%, на запад и север от Горловки - на 60%, в районе Попасной, Первомайска и Троицкого - на 40%", - сообщил Александр Хуг, первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, во время пресс-брифинга в Украинском кризисном медиа-центре.

Количество обстрелов выросло только в районе Авдеевки-Ясиноватой и Донецкого аэропорта. "На этот район приходится почти половина из всех нарушений режима тишины, зафиксированных в течение последней недели. Кроме того, в этом районе количество нарушений режима тишины выросло на 50% ", - отметил первый заместитель главы СММ. Количество взрывов от обстрелов из тяжелого вооружения возросло до 97, по сравнению с 4 на прошлой неделе.

Количество обстрелов из тяжелого вооружения в течении последней недели выросло на 25%, а количество минометных обстрелов почти удвоилось, отметил Александр Хуг. Две трети всех артиллерийских и более 40% минометных обстрелов зафиксировали в районе Попасной-Первомайска. Однако 38% из всех обстрелов из тяжелого вооружения идентифицировали как боевые стрельбы во время военных учений, которые проводила так называемая "ЛНР".

В течение прошлой недели наблюдатели зафиксировали в "зоне безопасности" 320 единиц вооружения, по сравнению с 200 на прошлой неделе. Из них 180 - на временно неподконтрольной украинскому правительству территории.

По информации наблюдателей СММ ОБСЕ, на этой неделе погиб один гражданский житель. Александр Хуг добавил, что в Докучаевске под обстрел попал детский сад, в Марьинке - школа. Об этом сообщает Украинский кризисный медиа-центр.