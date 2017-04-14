За три года Центр поддержки аэроразведки подготовил более 150 украинских военнослужащих

14.04.2017, 17:00

За три года Центр поддержки аэроразведки бесплатно подготовил около 150 украинских военнослужащих. Об этом во время пресс-брифинга сообщила руководитель Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская.

"Мы организовали этот процесс и поддерживаем его 3-й год, что дает возможность готовить специалистов и обеспечивать стратегические процессы", - отметила она.

За время обучения в центре курсанты проходят теоретический курс и практические полеты на беспилотниках - мультикоптерах и планерах.



Отрабатывают основы управления беспилотником на симуляторах и в практических полетах. Во время учений центр обеспечивает бойцов проживанием и питанием. Продолжается обучение около месяца, одновременно могут обучать максимум 15 человек. Прием происходит по запросу командира боевого подразделения АТО.

Координатор материально-технического обеспечения Игорь Катеринюк рассказал: "Мы специализируемся на беспилотниках типа самолет… Этот процесс требует больших материально-технических вложений. В частности, нам постоянно нужны самолеты, аккумуляторы, аппаратура, которая также со временем выходит из строя". Сергей Гаврись, летный инструктор и инженер, подчеркнул, что имеющиеся ресурсы почти использованы. "Мы обучаем только тому, чему можем, а не тому, что нужно бойцам на фронте", - добавил Виктор Генин, летный инструктор и инженер. Победить можно, имея "глаза", соответствующее техническое оборудование для отслеживания боевиков, и сохранить жизнь бойцов.

Центр поддержки аэроразведки - волонтерская организация, которая с января 2015 занимается специализированной подготовкой специалистов по аэроразведке для фронта. Первые практические занятия с курсантами прошли в октябре 2014 года. Центр был создан при поддержке Национального университета "Киево-Могилянская Академия" и благотворительных взносов. Об этом сообщает Украинский кризисный медиа-центр.