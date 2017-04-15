У американской "Матери всех бомб" есть конкурент в России - "Отец всех бомб"

15.04.2017, 11:16

Так называемая "Мать всех бомб" (mother of all bombs - MOAB), может быть одной из самых больших по размеру неядерных бомб в арсенале США, однако это не самая мощная неядерная бомба в мире.

У России есть оружие, которое назвали "Отцом всех бомб" (FOAB - father of all bombs). По сообщениям, она меньше, но в четыре раза мощнее 10,3-тонной "MOAB", которая официально называется бомбой U.S. GBU-43/B.

Помимо мощности, "Отец всех бомб" представляет принципиально другой тип оружия. "MOAB" - это фугасная бомба, а "FOAB" - термобарический боезаряд. Это означает, что она использует кислород в атмосфере для усиления разрушающего эффекта.

По информации издания Business Insider, "Отец всех бомб" взрывается в воздухе посредством поджигания топливно-воздушной смеси. По данным Разведывательного управления Минобороны США, эта реакция создает в зоне взрыва избыточное давление и вакуум, который "разрывает легкие".

Даже если не происходит возгорания топлива, бомба высокотоксичная и будет смертельной для всех, кто будет в зоне ее действия, сообщает Разведывательное управление.

Радиус действия "FOAB" - 300 метров, а мощность - 44 тонны в тротиловом эквиваленте, сообщило агентство Reuters.

13 апреля ВС США впервые применила авиабомбу GBU-43/B в Афганистане. Американские военные ставили целью разрушить сеть тоннелей, которыми предположительно пользовались террористы "Исламского государства". Об этом сообщает "Голос Америки".