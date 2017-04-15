В Афганистане заявили о гибели в результате удара "матери всех бомб" более 90 террористов

15.04.2017, 12:01

Региональные власти Афганистана скорректировали данные о количестве убитых боевиков в результате удара американской бомбы GBU-43/B, известной также как "мать всех бомб". Представитель властей провинции Нангархар заявил сегодня, 15 апреля, что число убитых террористов группировки "Исламское государство" возросло до 94 человек.

Днем ранее министерство обороны Афганистана говорило о 36 убитых, а 15 апреля не стало называть конкретных цифр, но допустило, что эти данные могут измениться в большую сторону.

Пентагон до сих пор не давал оценок последствий удара, однако опубликовал его видео.

По оценкам американских властей, в Афганистане действуют около 600-800 бойцов ИГ, причем преимущественно в провинции Нангархар на границе с Пакистаном. В стране находятся более восьми тысяч военных США, которые занимаются повышением боевой подготовки афганских сил безопасности и участвуют в антитеррористических операциях.

США применили свою крупнейшую неядерную бомбу, известную как "мать всех бомб", утром 13 апреля. Она была сброшена на подземный комплекс ИГ в провинции Нангархар. Бомба GBU-43/B весит около девяти тонн, а ее мощность составляет 11 тонн в тротиловом эквиваленте. Она была разработана и принята на вооружение американской армии в 2003 году.

Согласно данным сайта Deagel, посвященного военной тематике, одна такая бомба обходится бюджету США в 16 млн. долларов, а в общей сложности на ее разработку уже потрачено более 300 млн. долларов. Всего на вооружении США около 20 единиц GBU-43/B. Об этом сообщает Deutsche Welle.

