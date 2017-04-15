В Северной Корее на параде показали новые межконтинентальные баллистические ракеты

15.04.2017, 12:10

Северная Корея предостерегла Соединённые Штаты от развёртывания, как выражаются в Пхеньяне, "военной истерии". В столице КНДР сегодня, 15 апреля, состоялся крупный военный парад по случаю 105-летия со дня рождения Ким Ир Сена, на котором впервые были показаны образцы новых межконтинентальных баллистических ракет.

Официальное северокорейское информационное агентство заявило, что "военная истерия, развёрнутая администрацией Трампа, достигла опасной фазы, которую нельзя игнорировать".

Одновременно, Вашингтон заявил, что "стратегическое терпение" относительно действий Северной Кореи - исчерпано. Мы направляем к берегам Северной Кореи мощную армаду, подчеркнул Дональд Трамп в интервью компании Fox Business Network. Президент США назвал проводимые режимом Ким Чен Ына испытания ядерного оружия и ракет крупной ошибкой и нарушением международных санкций ООН.

Близкий соратник Ким Чен Ына, глава внешнеполитического ведомства КНДР, заявил, что Пхеньян даст свой ответ на военные действия и на ядерный удар ответит ядерным ударом.

Ранее власти Китая предупредили, что конфликт на Корейском полуострове "может вспыхнуть в любой момент". Об этом сообщает "Радио Свобода".