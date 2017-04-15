Лысенко: На всех направлениях боевики совершили от 3 до 6 миномётных обстрелов

15.04.2017, 14:22

За прошедшие сутки в зоне боевых действий на востоке Украины, кроме обстрелов из легкого вооружения, на каждом из направлений боевики совершили от 3 до 6 миномётных обстрелов. В результате боевых действий ни один украинский военный не погиб, 4 получили ранения. Об этом сообщил полковник Андрей Лысенко, спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО, во время пресс-брифинга в Украинском кризисном медиа-центре.

На Луганском направлении боевики 6 раз нарушили режим тишины, из них 3 - с применением миномётов. Боевики трижды открывали огонь из миномётов калибра 120 мм по украинским позициям - один раз в Катериновке, два раза - в Крымском. В Катериновке и Попасной боевики применяли гранатомёты. В Станице Луганской состоялась одна вооруженная провокация с применением легкого вооружения.

На Донецком направлении боевики совершили 17 обстрелов, из них 6 - из минометов. Интенсивность огня сохранялась на том же уровне, что и в предыдущие дни. "Три минометных обстрела произошли в Верхнеторецком, два - в Авдеевке, и один - в Зайцево. Во время этих обстрелов по позициям украинских военнослужащих было выпущено более 60 мин", - отметил полковник Лысенко. В Песках и Опытном боевики открывали огонь из легкого вооружения. В районе Светлодарской дуги вчера было тихо.

На Мариупольском направлении боевики совершили 22 обстрела. "Боевики трижды открывали огонь из миномётов, по одному разу обстреляв Красногоровку, Водяное и Широкино. Все остальные обстрелы были с легкого вооружения и пришлись на участок фронта Павлополь - Широкино", - детализировал спикер Минобороны по вопросам АТО. Об этом сообщает Украинский кризисный медиа-центр.