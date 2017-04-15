Украинский экспорт вырос на 32,7%

15.04.2017, 14:47

Экспорт товаров из Украины за январь - февраль 2017 по отношению к аналогичному периоду за прошлый год увеличился на 32,7%, сообщили в Государственной службе статистики.

Увеличение составило 1,5 миллиарда долларов при общем объеме экспорта 6,2 миллиарда долларов.

При этом импорт увеличился на 22,1%.

Отрицательное торговое сальдо также уменьшилось и составило 423 миллиона долларов.

Объем экспорт в страны ЕС увеличился на 16,2%, а в страны СНГ - на 49,9%.

Из общего объема экспорта страны на долю ЕС приходилось 38,9%, стран СНГ - 14,5%.

Показательно, что в январе - феврале 2017 года по отношению к аналогичному периоду за прошлый год объем экспорта украинских товаров в Россию увеличился на 54,4% и составил 576,6 млн долларов.

Крупнейшими покупателями украинской продукции в этот период также были Индия - 531 миллион долларов, Турция - 414 миллионов долларов и Польша - 401 миллион долларов.

Основную долю украинского экспорта составили продукты сельского хозяйства - около 40% - зерно, жиры, масла и готовая продукция, а также металлургия - 24,6%. Об этом сообщает ВВС Украина.