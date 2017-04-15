Лавров: Заявления Турчинова говорят о нежелании Украиной выполнять минские договоренности

15.04.2017, 14:51

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что заявления секретаря Совета нацбезопасности Украины Александра Турчинова о продвижении украинских войск на восток страны говорят о нежелании Киева выполнять ключевые пункты минских договоренностей.

Ранее Турчинов рассказал в интервью ВВС, что сейчас главная задача украинских военных - "метр за метром, километр за километром, минимизируя потери, продвигаться на восток".

"Заявление господина Турчинова означает то, что Киев отказывается выполнять ту самую часть минских договоренностей, в отношении вопросов безопасности, которую считает приоритетной и абсолютно неотъемлемой для того, чтобы все остальное потом решалось тоже", - прокомментировал эти высказывания Лавров.

По его словам, руководство Украины сознательно продолжает такую линию поведения, которая означает, что "в Киеве в грош не ставят своих европейских покровителей".

Турчинов в интервью также отмечал, что прошлый год стал первым с начала операции на востоке, когда украинские войска не сдали ни одного метра земли, а наоборот - приобрели десятки километров.

Он также подчеркнул, что настрой людей в Донецкой и Луганской областях отличается от настроя жителей аннексированного Россией Крыма.

"За Украину были готовы отдавать жизнь очень много именно местных, донецких и луганских патриотов", - заявил секретарь украинского Совбеза. Об этом сообщает ВВС.