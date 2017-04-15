15.04.2017, 16:52

Президент Украины Петр Порошенко 19 апреля посетит Великобританию и примет участие в конференции Королевского института международных отношений Chatham House. Об этом сообщила пресс-служба института.

Петр Порошенко примет участие в конференции "Битва за Украину: лидерство и солидарность".

"Президент Порошенко расскажет о вызовах, с которыми столкнулась его страна, а также выскажет свое мнение о том, какой стиль управления нужен Украине, как укрепить солидарность, восстановить мир, укрепить европейскую безопасность и поддержать трансформацию Украины", - говорится в анонсе события.

Об официальных встречах в рамках визита пока не сообщается. Об этом сообщает ВВС Украина.