Украинская сторона СЦКК обвинила боевиков в обострении конфликта на Пасху

17.04.2017, 11:54

Украинская сторона в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) обвиняет пророссийских боевиков в целенаправленных действиях по дальнейшему обострению конфликта и нежелании соблюдать режим прекращения огня. Соответствующее заявление размещено на странице пресс-центра штаба АТО.

"Украинская сторона СЦКК констатирует, что незаконные вооруженные формирования ОРДЛО, пренебрегая всеми Минскими договоренностям, в течение Пасхальных праздников осуществляли вооруженные провокации в отношении Вооруженных Сил Украины вдоль всей линии разграничения", - сказано в сообщении.

В заявлении говорится, что такие действия незаконных вооруженных формирований ОРДЛО свидетельствуют о грубых нарушениях Минских договоренностей, сознательном планировании и осуществлении вооруженных провокаций против военнослужащих ВСУ, а также о целенаправленных действиях по дальнейшему обострению конфликта и нежелании соблюдать режим прекращения огня.

"Несмотря на провокационные действия со стороны боевиков Украинская сторона твердо стоит на позиции выполнения всеми сторонами всех пунктов Минских договоренностей, неуклонно выполняет все взятые на себя обязательства", - подчеркнули в СЦКК.

За минувшие сутки боевики совершили 22 обстрела позиций ВСУ. Об этом сообщают "Факты и комментарии".