В Латвии начались военные учения НАТО

17.04.2017, 12:08

В Латвии на Адажском полигоне и прилегающей к нему территории начались международные военные учения Summer Shield XIV.

Ранее пресс-служба Министерства обороны страны сообщила, что учения продлятся с 17 по 30 апреля и в них примут участие более 1200 военнослужащих, передает Delfi.

В ежегодных международных учениях будут участвовать военнослужащие из Латвии, Литвы, Эстонии, США, Канады, Великобритании, Люксембурга, Болгарии, Румынии, Словакии, Германии и Швеции.

В ведомстве также сообщили, что в этом году на учениях будут отрабатываться навыки боевой поддержки широкого спектра.

14 апреля военно-воздушные силы США направили в Европу ряд истребителей- бомбардировщиков F-35A Lightning II для участия в военных учениях. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.