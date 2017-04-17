США и Южная Корея проведут масштабные учения военной авиации

17.04.2017, 12:13

Около тысячи американских военных летчиков примут участие в совместных с ВВС Южной Кореи учениях по боевой подготовке, чтобы обеспечить их готовность к провокациям Северной Кореи. Об этом сообщает южнокорейское информагентство Yonhap.

Двухнедельное учение Max Thunder, одно из крупнейших военных летных упражнений, ежегодно проводимых в Южной Корее, должно начаться 28 апреля на авиабазе Кунсан на юго-западе Корейского полуострова.

В учениях примут участие различные типы американских самолетов, в том числе F-16, AV-8B EA-18G, которые базируются в Южной Корее и Японии. Южная Корея выделила около 500 человек для обеспечения участия в учениях истребителей F- 15K, F-16, F-5E и F-4E, а также других самолетов ВВС.

"Эти учения будут тщательно проверять наши боевые возможности в воздухе и подчеркивают твердую приверженность обязательствам между США и Южной Кореей и многогранные возможности, которыми мы располагаем", - сказал командующий 7-й воздушной армией США генерал-лейтенант Томас В. Бергесон.

16 апреля, Северная Корея неудачно попыталась запустить ракету со своего восточного побережья.

В тот же день вице-президент США Майк Пенс во время визита в Сеул заявил, что тестовый запуск ракеты в КНДР является провокацией. Он отметил, что решимость США помочь Южной Корее "никогда не была сильнее", добавив, что "под руководством президента Трампа мы собираемся восстановить наши вооруженные силы". Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.