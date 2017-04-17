На Пасху оккупанты продолжили обстрелы позиций ВСУ: есть раненые

17.04.2017, 12:51

За минувшие сутки российско-оккупационные войска 22 раза обстреляли позиции Вооруженных Сил Украины в Донбассе, в результате чего двое украинских военных получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На приморском направлении, огнем минометов калибра 120-мм и 82-мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов оккупанты накрывали морских пехотинцев вблизи Павлополя. По позициям в районе Гнутово террористы били из минометов калибра 120-мм и автоматических гранатометов, а по опорным пунктам вблизи Водяного применяли 82-миллиметровые минометы и противотанковые гранатометы. По защитникам Широкино и Лебединского они вели огонь из стрелкового оружия.

На донецком направлении, позиции сил АТО в районе Авдеевки оккупанты обстреливали из гранатометов различных систем и пулеметов крупного калибра. По опорным пунктам рядом с поселком Зайцево террористы вели огонь из вооружения БМП и гранатометов. По защитникам шахты "Бутовка" боевики открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов, а по защитникам Мироновского - из автоматических гранатометов.

На луганском направлении, по позициям около Катериновки оккупанты применили минометы калибра 120-мм и автоматические гранатометы. Опорные пункты в районе Новоалександровки террористы обстреливали из стрелкового оружия.

15 апреля террористы обстреляли позиции сил АТО в Донбассе 29 раз. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.