Россия намерена поставить на вооружение гиперзвуковое оружие

17.04.2017, 12:54

Российская государственная программа вооружения 2018 - 2025 включит в себя разработку перспективных видов вооружений, в том числе гиперзвукового оружия.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны государства- агрессора. "В новой программе вооружения ставится задача обеспечить завершение разработки и поставку в войска принципиально новых образцов гиперзвукового оружия, интеллектуальных робототехнических комплексов, оружия на новых физических принципах", - говорится в сообщении.

В Министерстве обороны РФ отметили также, что для разработки указанных образцов вооружений потребуется привлекать ученых.

12 апреля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что 99% пусковых установок ракетных войск стратегического назначения находятся в состоянии боеготовности. По словам чиновника, 96% из них находятся в постоянной готовности к немедленному пуску. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.