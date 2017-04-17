В Париже акция против Марин Ле Пен завершилась беспорядками

17.04.2017, 12:57

В Париже беспорядками завершилась акция против запланированного на понедельник митинга сторонников прокремлевского кандидата Марин Ле Пен на арене Зенит в 19-м округе города. Об этом сообщает Le Parisien.

Демонстранты протестовали против проведения митинга и выкрикивали: "Наши районы не для фашистов", "Солидарность с беженцами", "Фашизм - это гангрена, ее либо удаляешь, либо подыхаешь". В акции приняли участие профсоюзы и представители леворадикальных организаций.

Около 50 демонстрантов, одетых в черное и в масках, недалеко от арены Зенит бросали дымовые шашки в полицейских, которые ответили слезоточивым газом.

24 марта 2017 года Ле Пен побывала в Москве, где встретилась с президентом РФ Владимиром Путиным. В столице государства-агрессора кандидат в президенты Франции заявила, что санкции против России якобы не нужны и в случае ее победы их нужно будет постараться отменить.

2 апреля во французском Бордо тысячи человек по призыву профсоюзов и левых движений вышли на акцию протеста против лидера Национального фронта. В конце акции произошли несколько столкновений между ее участниками и правоохранителями. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.