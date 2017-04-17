Политика интеграции в ЕС останется приоритетом Турции

17.04.2017, 12:59

Политика интеграции в Европейский союз останется стратегическим приоритетом Турции. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает турецкое агентство Анадолу.

Чавушоглу отметил, что тема отношений Турции с ЕС остается одним из основных тем обсуждений европейских СМИ.

По мнению главы турецкого МИД, ряд высказываний, озвучиваемых в Европе, вызывают обеспокоенность Анкары.

"Турция выполняет критерии маастрихтского договора. Однако ряд стран ЕС создают искусственные препятствия на пути открытия новых пунктов переговорного досье по вступлению Турции в Евросоюз. То есть Анкара готова к диалогу. Сторона, затягивающая процесс - Евросоюз", - заявил он.

Чавушоглу выразил удивление в связи с тем фактом, что высказывания Анкары относительно невыполнения обязательств стран ЕС, встречают критику европейской стороны.

"Благодаря Турции поток нелегальных беженцев из Сирии, Ирака и других стран в страны ЕС снизился до минимума", - сказал также министр.

Сегодня в Турции прошел конституционный референдум о переходе страны к президентской республике. Согласно результатам подсчета около 80% голосов, большинство турок поддерживают расширение полномочий президента страны. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.