Многотысячный "Марш живых" в память о жертвах Холокоста

17.04.2017, 13:24

Тысячи людей вышли в воскресенье, 17 апреля, на улицы Будапешта, приняв участие в "Марше живых", чтобы отдать дань памяти венгерским евреям, погибшим в результате Холокоста.

В период Второй Мировой Войны было убито более 70 процентов венгерских евреев - всего 550 тысяч человек.

Мероприятие проводится в Национальный день памяти жертв Холокоста, призванный напомнить о массовых арестах и депортации венгерских евреев в 1944 году.

Ораторы призвали к толерантности и отказу от замалчивания правды об этом страшном периоде в истории страны.

Венгерско-еврейский писатель Габор Сзанто сказал: "Ни один народ не несет коллективной вины за прошлое, но все мы несем личную ответственность за настоящее и будущее". Об этом сообщает EuroNews.