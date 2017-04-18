Тереза Мэй объявила о проведении досрочных парламентских выборов в Великобритании

18.04.2017, 15:01

Во вторник премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о проведении в королевстве досрочных парламентских выборов. Они назначены на 8 июня. По их результатам будет сформировано новое правительство.

По словам Терезы Мэй, стране после референдума о выходе из состава Евросоюза требуются определенность, стабильность и сильное руководство.

Законопроект о проведении выборов будет внесен в парламент в среду, 19 апреля. Для его принятия необходима поддержка двух третей парламентариев.

Решение о проведении досрочных выборов Мэй приняла после того, как опросы общественного мнения показали, что Консервативная партия, которую она возглавляет, повысила свой рейтинг популярности.

28 марта 2017 года Мэй официальным письмом уведомила руководство Евросоюза о запуске процедуры Brexit на основании референдума, который состоялся в Великобритании 23 июня 2016 года. Brexit поддержали более половины проголосовавших. Об этом сообщают "Факты и комментарии".