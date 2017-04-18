Боевики обстреляли Авдеевку, разрушены жилые дома

18.04.2017, 15:04

За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб, один получил ранения во время вражеского минометного обстрела позиций ВСУ в Чермалык. Об этом сообщает спикер Минобороны Александр Мотузяник.

По его словам, на донецком направлении за прошедшие сутки основные боевые действия развернулись в Авдеевке и на ее флангах.

Боевики обстреливали Авдеевку в течение нескольких часов. Они применяли как легкое вооружение, так и минометы, а также один раз выстрелили из 152-мм пушки в направлении ВСУ.

"Агрессивные действия противника вызвали новые разрушения жилой застройки местного жителей", - сказал Мотузяник.

Прямыми попаданиями мин было повреждено восемь домов, один из которых полностью разрушен.

Вблизи Авдеевки, на позиции Шахта Бутовка и в Каменце, ситуация спокойная: вечером произошло по одному обстрелу, продолжительностью до часа каждый с применением стрелкового оружия и гранатометов.

"Еще одна получасовая вооруженная провокация со стороны врага состоялась в Опытном", - отметил Мотузяник.

Всего за минувшие сутки на донецком направлении произошло 4 вражеских обстрелов

На луганском направлении боевики проявляли активность в Попаснянском районе: Новоалександровке и Катериновке.

Вчера вблизи этих сел в направлении украинских позиций террористы открывали огонь четыре раза. Обстрелы были непродолжительными.

На мариупольском направлении около полудня режим тишины боевики нарушили в Марьинском районе, где еще по одной вражеский вооруженной провокации произошло вечером и около 22 часов.

В Волновахском районе террористы провели один минометный обстрел около 15:00, выпустив в сторону позиций ВСУ четыре мины.

Вдоль линии фронта от Чермалык к Широкино противник обстреливал силы АТО с утра и до позднего вечера.

В Чермалык и Павлополь террористы провели по одному минометному обстрелу, а в Талаковке и Водяном боевики применяли снайперское оружие против бойцов АТО. На остальной позиций этого участка фронта противник активно применял легкое вооружение, включая бронетехнику.

Всего за минувшие сутки на мариупольском направлении произошло 24 вражеских обстрелов, 3 из которых - минометные.

Ситуация в зоне проведения АТО обостряется. За минувшие сутки зафиксировано 32 обстрела со стороны боевиков. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.