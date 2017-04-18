Президенты Украины и Турции обсудили дальнейшие шаги по развитию стратегического партнерства

18.04.2017, 16:46

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Президент Порошенко поблагодарил за неизменную поддержку Турцией независимости и территориальной целостности Украины.

Лидеры обсудили дальнейшие шаги с целью углубления стратегического партнерства между двумя государствами. В этом контексте они отметили важность проведения в Киеве Шестого заседания Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией.

Стороны также коснулись актуальных вопросов региональной и международной повестки дня, в частности развитию ситуации в Сирии.

Глава Украинского государства отметил завершение в Турции политической кампании по внесению изменений в Конституцию этой страны.

Президент Украины выразил соболезнования в связи с катастрофой вертолета на Востоке Турции.

Инф. официального сайта Президента Украины.