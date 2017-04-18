Грузия призвала мировое сообщество осудить визит Лаврова в Абхазию

18.04.2017, 16:54

Грузинские власти во вторник, 18 апреля, раскритиковали анонсированный визит российского министра иностранных дел Сергея Лаврова в Абхазию и призвали мировое сообщество осудить этот шаг.

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили обозначил визит Лаврова как "очередные действия, направленные против суверенитета и территориальной целостности Грузии". Глава государства подчеркнул, что любые визиты официальных иностранных лиц и функционирование иностранных диппредставительств в стране могут осуществляться только с согласия центральных властей и норм международного права.

МИД Грузии также выразило протест в связи с действиями российского министерства. Внешнеполитическое ведомство в Тбилиси призвало Россию "прекратить практику провокационных действий, уважать территориальную целостность суверенного государства и выполнить международные обязательства, в том числе возложенные Соглашением о прекращении огня от 12 августа 2008 года".

Накануне российский МИД объявил о рабочем визите Лаврова в Абхазию, где 18 апреля он должен принять участие в открытии нового комплекса зданий посольства России. На следующий день, 19 апреля, назначены переговоры Лаврова с руководством республики. Об этом сообщает Deutsche Welle.