Досрочные выборы в Британии не повлияют на график выхода из ЕС

18.04.2017, 17:03

Британский график по поводу выхода страны из Европейского Союза не будет находиться под влиянием решения премьер-министра Терезы Мэй о проведении досрочных парламентских выборов.

Об этом заявил представитель премьера. Он подчеркнул, что работа по соглашению с Евросоюзом продолжается.

"Работа продолжается именно так, как должна", - сказал он. Он добавил, что Мэй получила полную поддержку в вопросе о досрочных выборах от министров.

Как сообщалось, о намерении распустить Палату общин и провести выборы Мэй объявила в экстренном заявлении на Даунинг-стрит после встречи с министрами. Мэй попросит парламент объявить досрочные выборы 8 июня - на три года раньше срока. Об этом сообщает УНИАН.