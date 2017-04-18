МВФ прогнозирует рост экономики Украины на 2% в этом году

18.04.2017, 17:06

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост ВВП Украины на уровне 2% при инфляции 10% на конец 2017 года. Об этом говорится в апрельском обзоре МВФ World Economic Outlook.

Рост ВВП в 2018 году может составить 3,2%. Инфляция по итогам следующего года может составить 7%. Среднегодовая инфляция в этом году прогнозируется на уровне 11,5%, а в 2018 - 9,5%.

Текущий счет платежного баланса в 2017 году ожидается на уровне -3,6% ВВП, в 2018 - (-2,9% ВВП). Уровень безработицы в этом году прогнозируется на уровне 9%, а в 2018 - 8,7%.

Ранее МВФ прогнозировал госдолг в текущем году на уровне 89,8% ВВП, в 2018 году - 85,3% ВВП. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.