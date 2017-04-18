25 нобелевских лауреатов написали обращение против Ле Пен

18.04.2017, 17:08

Газета Le Monde опубликовала сегодня, 18 апреля, обращение 25 лауреатов Нобелевской премии по экономике. Они предрекла Франции катастрофу в случае выхода из ЕС и еврозоны.

Публикация связана с тем, что одна из кандидатов на пост президента Франции, евроскептик Марин Ле Пен, осудили использовали для своих целей статьи нобелевского лауреата Джозефа Стигица, когда говорили о необходимости выхода из ЕС и валютного союза.

Стиглиц - лауреат премии за 2001 года является жестким критиком неограниченного рынка и неоклассической экономической школы.

Авторы передовицы призвали не пользоваться их именами для оправдания лозунгов политиканов. Они убеждены, что сохранение единой Европы является залогом сохранения не только мира на континенте, но и экономического прогресса стран-членов ЕС.

Они также заявили, что мигранты, интегрированные в рынок труда, могут приносить экономическую выгоду принимающим их странам.

Среди авторов обращения - также Роберт Солоу (обладатель премии 1987 года за фундаментальные исследования в области теории экономического роста и экономический советник трех президентов США), Жан Тироль (лауреат 2014 года за анализ рыночной власти и ее регулирования) и Амартия Сен (обладатель "Нобеля" 1998 года за вклад в экономику благосостояния).

Ле Пен пообещала в случае победы на выборах полностью запретить любую иммиграцию в страну до тех пор, пока не будут согласованы и приняты новые законы, регулирующие легальную миграцию. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.