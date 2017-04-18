Оппозиция подала ходатайство об отмене результатов референдума

18.04.2017, 17:11

Главная оппозиционная сила, Народно-республиканская партия Турции, во вторник, 18 апреля, подала в Верховный избирательный совет ходатайство об отмене результатов воскресного референдума о внесении поправок в Конституцию.

Накануне, сразу же после объявления предварительных итогов референдума, Народно-республиканская партия, а также прокурдская Партия демократии народов заявили о многочисленных нарушениях, имевших место в ходе голосования.

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С ними согласны активисты неправительственной "Ассоциации по мониторингу за соблюдением прав человека": "Этот избирательный процесс нельзя назвать демократическим, как и систему подсчета голосов, - говорит координатор ассоциации Неджат Тастан. - В законодательстве четко сказано, что конверты без печатей Избиркома недействительны. Избирательная комиссия даже приготовила соответствующие видео. Но в итоге она приняла решение засчитать конверты т бюллетени, на которых не было печатей".

Во вторник коллегия адвокатов Турции также назвала нарушением закона решение Центризбиркома принять к обработке бюллетени и конверты без необходимых печатей.

"Впервые с 1994 года правящая Партия справедливости и развития потеряла поддержку в крупных городах, - говорит политолог Стамбульского университета. - Конечно, речь не идет о парламентских выборах, нельзя сказать, что такая-то партия победила. Возможно, это лишь коньюнктурная ситуация, но возможно, что наступила новая эра. Мы пока не знаем, надеюсь, все скоро прояснится".

По предварительным неофициальными результатам голосования за поправки, вводящие президентскую форму правления, высказались 51,4 % избирателей. Окончательные результаты должны стать известны через 12 дней, заявили в ЦИК. Об этом сообщает EuroNews.