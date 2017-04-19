Мадуро: США готовят государственный переворот

19.04.2017, 13:23

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил США в подготовке государственного переворота в стране, которая столкнулась в последнее время с политическим и экономическим кризисом на фоне массового протестного движения.

Во вторник, 18 апреля, Мадуро отдал приказ о приведении вооруженных сил и полиции в повышенную готовность - на сегодня намечены новые акции протеста оппозиции.

"Госдепартамент (США) провозгласил государственный переворот в Венесуэле в заявлении от 18 апреля, в 21.10. Немедленно нужно начать первую фазу плана "Самора" для обеспечения порядка и мира (в стране) и разгрома госпереворота, к которому призывает Вашингтон, а также этот человек - спикер парламента Хулио Борхес. Я подписываю данный документ, так что он вступает в силу немедленно".

Национальная ассамблея (парламент) Венесуэлы еще в середине марта признала существование гуманитарного кризиса в стране. А Хулио Борхес, спикер и лидер крупнейшей оппозиционной партии, обвинил в нынешнем кризисе правительство страны. В то же время к настоящему политическому противостоянию привели решения Верховного суда Венесуэлы, наделившие Мадуро полномочиями действовать фактически в обход парламента. Позже одному из лидеров оппозиции, губернатору штата Миранда Энрике Каприлесу было запрещено баллотироваться на выборные должности в течение 15 лет.

Все это, а также глубокий экономический кризис стали причиной многочисленных манифестаций в крупных городах Венесуэлы, которые заканчиваются столкновениями с полицией и арестами. Только с начала апреля, как сообщают неправительственные организации, были задержаны около 540 активистов протестного движения. Об этом сообщает EuroNews.