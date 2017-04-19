Израильское правительство не будет вести переговоры палестинскими заключенными

19.04.2017, 13:25

Израиль не будет вести переговоры с палестинскими заключенными, которые накануне объявили коллективную голодовку. Об этом заявил во вторник министр общественной безопасности Израиля Гилад Эрдан.

По его мнению, у заключенных нет оснований для жалоб, а происходящее он назвал политическим протестом.

Тем временем в МИДе Израиля сообщают, что переговоры продолжаются. "Мы уже разговариваем с этими заключенными: У них нет абсолютно никаких причин для голодовки. Мы продолжаем диалог. Если они хотят улучшения условий, они могут подать свои требования или свои просьбы, а израильские власти решат, следует ли что-то изменить или нет", - заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Израиля.

Семьи заключенных, объявивших голодовку в тюрьме на севере страны, обеспокоены судьбой своих близких. Израильское правительство запретило родственникам посещать голодающих.

"Заключенные просят лишь о соблюдении их прав, которые установлены во всех тюрьмах арабского мира или в любых других странах. Они просят обеспечить им элементарные права, например, использование телефона и свидания с близкими. Их требования легитимны", - рассказывает брат одного из заключенных.

В понедельник сотни палестинских заключенных в тюрьмах Израиля начали коллективную голодовку в знак протеста против условий своего содержания.

По данным представителей Палестинской автономии, в израильских тюрьмах содержатся примерно 7 тысяч палестинцев. Об этом сообщает EuroNews.