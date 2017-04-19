Геращенко: На Донбассе боевики сорвали обмен пленными

19.04.2017, 13:30

Боевики 18 апреля отказались от начала процедуры верификации списков заложников, ранее обговоренной во время переговоров в Минске.

Об этом сообщила представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко в Facebook.

"Во вторник, 18 апреля, представители ОБСЕ, СБУ и офиса омбудсмена Лутковской уже были в Мариуполе, чтобы, согласно достигнутых в Минске на гуманитарной подгруппе и на ТКГ договоренностей, начать, наконец, опрос сотен человек, которые находятся в пенитенциарных учреждениях, которые можно, согласно украинскому законодательству, освободить от дальнейшего отбывания наказания только ради освобождения наших заложников в ОРДЛО", - написала она.

Но эта процедура не началась, так как представители "ЛДНР" захотели снова вернуться к обсуждению на очередной встрече в Минске.

"Тактика ОРДЛО, и их российских кураторов очевидна - заблокировать процесс освобождения заложников, полностью исключить из гуманитарного диалога международные гуманитарные организации. Сначала ОРДЛО категорически отказались от участия в процессе освобождения Красного Креста, затем, после двухмесячных переговоров и уже достигнутых договоренностей заблокировали ООН, теперь их не устраивает ОБСЕ, хотя миссия этой организации напрямую вовлечена в минский процесс, а ее представители являются координаторами ТКГ и всех групп", - заявила Геращенко.

Ранее боевики заявляли, что допустят СБУ и омбудсмена Лутковскую к пленным на Донбассе. Об этом сообщают Подробности.ua.