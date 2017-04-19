Истребители США перехватили российские бомбардировщики возле Аляски

19.04.2017, 13:39

Истребители США в ночь на 17 апреля перехватили два российских стратегических бомбардировщика "Медведь" в международном воздушном пространстве вблизи Аляски.

Об этом сообщила во вторник, 18 апреля, телекомпания Fox News со ссылкой на двух американских чиновников. По их словам, российские бомбардировщики Ту-95 находились примерно в 100 милях от острова Кадьяк и в 280 милях к юго-западу от базы ВВС США "Эльмедорф" - в пределах зоны идентификации ПВО США. На перехват российских "Медведей" были подняты два истребителя F-22 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения Е-3. Они сопровождали бомбардировщики на протяжении 12 минут, пока те не взяли курс на свою базу в восточной части России, отметили собеседники телеканала.

Это первый подобный инцидент с тех пор, как администрацию США возглавил президент Дональд Трамп. В последний раз российские бомбардировщики вели патрулирование возле США 4 июля 2015 года. Тогда они приблизились на расстояние 40 миль от округа Мендосино в Калифорнии.

Министерство обороны России в свою очередь сообщило, что F-22 сопровождали российские бомбардировщики около получаса. В сообщении отмечается, что маршрут полета Ту-95 проходил через нейтральные воды над акваторией Тихого океана вдоль Алеутских островов. Бомбардировщики пролетели около 5000 километров на скорости 850 километров в час и высоте до 10 тысяч метров. Продолжительность полета превысила семь часов, при этом истребители США сопровождали российские самолеты на протяжении 27 минут. Об этом сообщает Deutsche Welle.