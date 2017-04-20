В зоне АТО ранен украинский военный

20.04.2017, 13:08

За минувшие сутки зафиксировано 18 обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины, один украинский военнослужащий получил ранения. Об этом сообщили в пресс-службе штаба АТО в Facebook.

На приморском направлении из минометов и гранатометов обстреливали Красногоровку, Водяное, Павлополь. Стреляли по Широкино, Лебединскому, Талаковке и Гнутово.

На донецком направлении огневая активность наблюдалась близ Каменки и Авдеевки, Луганского и Верхнеторецкого. На луганском направлении под обстрелами оказалось Крымское.

Боевики не сообщают об обстреле своих позиций со стороны украинских военных. Об этом сообщает BBC Украинская служба.