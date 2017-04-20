В ходе протестов в Венесуэле убиты три человека

20.04.2017, 13:27

В ходе массовых протестов в Венесуэле в среду, 19 апреля, от выстрела в голову погиб 17-летний студент, который оказался среди участников демонстрации против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе.

Его смерть подтвердили в больнице, куда он был доставлен для операции после тяжелого ранения. Ранее генеральная прокуратура страны подтвердила ранение 17-летнего студента из оппозиционного лагеря, заявив, что ведется расследование. По некоторым данным, юноша не намеревался участвовать в акции, а лишь находился в непосредственной близости от группы оппозиционных демонстрантов.

Позднее агентство AP сообщило также о гибели 23-летней женщины на акции протеста в городе Сан-Кристобаль. Мэр города рассказал, что она была убита выстрелом со стороны проправительственных групп, которые окружили вышедших на демонстрацию оппозиционеров.

В свою очередь, власти страны сообщили о гибели одного солдата во время протестной акции в небольшом городе Сан Антонио де Лос Альтос, расположенном рядом с Каракасом. Как заявил заместитель правящей Единой социалистической партии Венесуэлы Дьосдадо Кабельо, военный был убит демонстрантами.

В столице страны и многих других городах на акцию протеста, которую организаторы назвали "мать всех маршей", вышли сотни тысяч жителей. Участники митинга в Каракасе заполонили главную магистраль, размахивают плакатами, флагами Венесуэлы и кричат "Долой диктатуру!" и "Мадуро - вон!". Уже известно, что слезоточивый газ был применен в нескольких жилых районах венесуэльской столицы и в городе Сан-Кристобаль.

В преддверии массовых акций протеста в Венесуэле 11 государств Латинской Америки призвали власти в Каракасе уважать свободу демонстраций.

Правительство Венесуэлы должно "гарантировать право на проведение мирных митингов", говорится в совместном заявлении, которое обнародовали 17 апреля Аргентина, Бразилия, Чили, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Колумбия, Мексика, Парагвай, Перу и Уругвай.

Страны, подписавшие заявление, выразили глубокую обеспокоенность насилием и гибелью участников акций протеста в Венесуэле, где в последние дни в результате уличных столкновений между силами правопорядка и демонстрантами уже погибли пять человек.

Со своей стороны президент Венесуэлы 17 апреля заявил, что намерен увеличить численность вооруженных народных дружин со 100 тысяч до 500 тысяч человек, причем каждый новый дружинник получит оружие.

Между тем немецкий политолог Клаус Бодемер (Klaus Bodemer) выразил мнение, что Венесуэла находится на грани гражданской войны. "Есть основания опасаться, что ситуация полностью выйдет из-под контроля и в дело вмешается армия", - сказал он в интервью агентству AFP. Об этом сообщает Deutsche Welle.