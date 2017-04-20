ЕС напомнил Молдавии об ее обязательствах

20.04.2017, 13:30

Европейский союз сдержанно реагирует на планы президента Игоря Додона по сближению Молдавии и Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

ЕС поддерживает устремления своих партнеров в заключении различных торговых договоров, отметила в среду, 19 апреля, официальный представитель главы европейской дипломатии Федерики Могерини Набила Массрали, однако Брюссель ожидает, что Кишинев будет "полностью соблюдать свои обязательства", касающиеся соглашения о свободной торговле между ЕС и Молдавией.

Молдавия подписала Соглашение об ассоциации и свободной торговле с ЕС в июне 2014 года. 1 января 2016 года документ вступил в силу. Эксперты полагают, что таможенные правила Евразийского союза противоречат режиму свободной торговли с Евросоюзом.

Молдавия под руководством нового президента хочет получить статус наблюдателя в ЕАЭС и готова заключить соответствующее соглашение с этой международной организацией, объединившей Россию, Белоруссию, Казахстан, Армению и Киргизию. 3 апреля президент Игорь Додон подписал с главой Евразийской экономической комиссии Тиграном Саркисяном меморандум о намерениях. Об этом сообщает Deutsche Welle.