Международный суд ООН обязал РФ соблюдать права крымских татар

20.04.2017, 13:51

По Международной конвенции по борьбе с финансированием терроризма суд заявил об отсутствии необходимости в установлении мер в отношении России, так как Украина не предоставила достаточных доказательств финансирования Россией сепаратистов в Донбассе.

Суд постановил, что Россия по Конвенции о ликвидации расовой дискриминации должна соблюдать права крымских татар и обеспечить доступ к образованию на украинском языке в Крыму. "Российская Федерация должна воздерживаться от введения ограничений в отношении крымских татар и их сообщества, сохранять их учреждения, включая Меджлис", - заявил председатель суда Ронни Абрахам. В прошлом году Верховный суд Крыма признал Меджлис крымско-татарского народа экстремистской организацией. Крымская прокуратора обвиняет двух её лидеров в причастности к энергетической блокаде полуострова и возбудила против них несколько уголовных дел.

МИР РФ опубликовал официальное заявление в социальной сети Facebook, в котором отмечается: "Важно, что суд занял принципиальную позицию и не поддержал заявления Украины о якобы имеющей место "агрессии", "оккупации", или о статусе Крыма как не относящиеся к сути разбирательства".

Президент Украины Петр Порошенко, в свою очередь, назвал решение суда по иску Украины против России "многообещающим".

Украина подала иск в Международный суд ООН 16 января 2017 года. Об этом сообщает EuroNews.